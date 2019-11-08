81 ilin lezzeti bu festivalde

Türkiye'nin 81 ilinden gelen farklı lezzetler, Malatya'da bu yıl ikincisi açılan ‘Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Festivali'nde yer alıyor.

Büyükşehir Belediyesi yanında yer alan fuar alanında bugün açılışı yapılan fuar 17 Kasım'a kadar Malatyalıların ziyaretine açık olacak. Türkiye'nin 81 ilinden gelen yöresel ürünlerin Malatyalılarla buluştuğu fuarda Ege Zeytin Yağından, Trabzon peynirine, İzmit pişmaniyesinden, Hatay künefesine, Isparta gül ürünlerinden, Beypazarı unlu mamullerine 81 ilden farklı lezzetler yer alıyor. Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Festivalinde gençler ve çocuklar da unutulmadı. Mini bir sirk organizasyonunun gerçekleştirileceği festivalde çocukların da keyifli zaman geçirmesi için her ayrıntı düşünüldü. Anatolia Grup Koordinatörü Özgür Çelik, fuarlar şehri olan Malatya'da bölgenin en büyük fuarını açtıklarını söyledi. 81 ilden gelen yöresel lezzetlerin ve ürünlerin fuarda hem tanıtıldığını hem de satıldığını belirten Çelik, 10 gün boyunca Malatya'da olacaklarını belirtti. Fuarda yer alan tüm ürünlerin tamamının üretim belgeli olduğunu da belirten Çelik, “Bütün Malatyalıları gönül rahatlığı ile fuarımıza bekliyoruz” dedi.

Kendisinin de Malatyalı olduğunu ifade eden Çelik, bu kapsamda burada açıkları fuarın kendisi için de ayrıca önemli olduğunu dile getirdi.