84 yaşındaki Fatma teyze 62 saat sonra enkazdan sağ çıkartıldı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle Malatya'da çöken bir binanın enkazı altında kalan 84 yaşındaki Fatma Sultan Çetinkaya, 62 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler birçok ilde olduğu gibi Malatya'da da can kaybı, yaralanmalar ve hasara neden oldu. Deprem nedeniyle Malatya'ya AFAD koordinesinde birçok ekip sevk edildi. Ekipler, depremin ilk saatlerinden itibaren yoğun mesai harcayarak enkazda kalanları kurtarmaya başladı. Uçbağlar Mahallesi Lale Sokak'ta bulunan bir binadan ses alan Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları neticesinde 84 yaşındaki Fatma Sultan Çetinkaya'ya ulaşıldı. Ekipler yaşlı kadını yoğun mesai harcayarak enkaz altından çıkardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen Çetinkaya, hastaneye götürüldü.