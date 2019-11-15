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9. Malatya Film Festivali başladı

Bu yıl 9’uncusu düzenlenen 9.

Bu yıl 9'uncusu düzenlenen 9. Malatya Uluslararası Film Festivali açılış töreni ile başladı.


Bu yıl birçok değişikliğin göze çarptığı 9. Uluslararası Malatya Film Festivali, Kongre ve Kültür Merkezinde başladı. Festival açılış programında konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, sanatı ve sanatçıyı her zaman önemsediklerini belirterek, “Anadolu'yu anayurt yapan destan şehirdir Malatya. Seçkin insanların yaşadığı bu güzel diyarda sanatseverleri ağırlamaktan büyük onur duyuyoruz” dedi.


Vali Aydın Baruş ise bu yıl 9'uncusunu düzenledikleri festivalin başarılı geçmesini temenni ederek, “Malatya birçok medeniyetin izler bıraktığı çok önemli bir şehir. Malatya sanat dünyasına önemli isimler kazandıran bir kent. Bu yıl bu festivalin özellikle sosyal içerikli olmasını istedik” şeklinde konuştu.


Açılış konuşmalarının ardından bu yıl Onur Ödülü'ne layık görülen Selçuk Yöntem ve Meral Çetinkaya'ya ödülleri takdim edildi. Festivalde daha sonra bu yıl Emek Ödüllerine layık görülen Serkan Bircan, Ayşe Akıllıoğlu ve Ümit Acar'a ödülleri protokol üyelerince verildi.


Tören, toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

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