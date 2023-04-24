9 yaşındaki Aycan'ı hayattan koparan kaza anı kamerada

Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışan 9 yaşındaki kız çocuğuna hafif ticari araç çarptı. Kameralara saniye saniye yansıyan kazada metrelerce savrulan çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

21 Nisan Cuma günü öğle saatlerinde Malatya-Elazığ karayolu Kale ilçesi girişinde meydana gelen kazada, Elazığ istikametine seyir halinde olan Ö.Ş. idaresindeki 34 DTM 091 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Aycan Ö.'ye (9) çarptı. Kameralara saniye saniye yansıyan kazada metrelerce savrulan küçük kız ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Aycan Ö. buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Araç sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.