9'ncu Malatya Anadolu kitap ve kültür fuarı 13 Mayıs'ta başlıyor

Ş.'nin yaptığı, ancak pandemi nedeniyle son iki yıldır yapılamayan Malatya Kitap ve Kültür Fuarı'nın 9'uncusu 13-22 Mayıs 2022 tarihleri arasında kapılarını kitapseverlere açıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Sezai Karakoç Anısına yapılacak olan 9. Malatya Kitap ve Kültür Fuarı bu yıl 13 Mayıs tarihinde başlayacak. Pandemi nedeniyle iki yıl boyunca düzenlenemeyen kitap fuarı 22 Mayıs tarihine kadar kitapseverlerle buluşacak.

Bu yıl merhum Şair Sezai Karakoç anısına düzenlenecek olan fuarın onur konuğu ise Yazar-Felsefe ve Bilim Tarihçisi Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu olacak. 13-22 Mayıs tarihleri arasında kapılarını kitapseverler için düzenlenecek olan fuar çerçevesinde 350 civarında yayın evi stant açıyor. Fuara, 300'ü aşkın yazar katılırken, yazarların katılımı ile yaklaşık 600 imza günü etkinliği düzenlenecek. Ayrıca Malatya genelindeki 259 okulda da yazar öğrenci buluşması gerçekleştirilecek.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılarak hizmete sunulan Yeni Fuar ve Kongre Merkezi'nde 10 gün sürecek olan fuar çerçevesinde bin'den fazla etkinlik imza günü, söyleşi, panel, yazar okur, yazar STK, yazar öğrenci etkinliği gerçekleştirilecek. 9 bin metrekare kapalı fuar alanı ile yaklaşık 6 bin metrekarede kapalı etkinlik alanı olmak üzere toplamda 15 bin metrekare alanda 13 Mayıs Cuma günü kapılarını kitapseverlere açacak olan fuarın resmi açılışı da 13 Mayıs Cuma günü Mişmiş Park Fuar alanında yer alan Yeni Kongre ve Fuar Merkezi'nde saat 14.00'te yapılacak.

“Fuarımız Malatya'nın kitaba ve okumaya verdiği değeri ortaya koyuyor”

Malatya kitap fuarının Türkiye'de adından söz ettiren bir fuar olduğunu söyleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Bilindiği gibi İslam'ın ilk emri ‘Oku' ile başlıyor. İnsanlar okumayla, bilgi sahibi olmayla kendilerini gerçekleştiriyorlar. Kendilerini zenginleştiriyorlar. Malatya'mızda yapılan bu kitap fuarı Türkiye'de gerçek manada söz getirip ve yayın evlerinin en fazla kitap sattığı illerimizden biridir. Bu da Malatya'mızın kitaba ve okumaya vermiş olduğu değeri ve önemi ortaya koyuyor. Açılışını gerçekleştireceğimiz kitap fuarının Malatya'mız için, yayın evleri için hayırlı olmasını temenni ediyor, emeği geçen başta Sayın Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza şükranlarımı sunuyorum” dedi.

“Her yönüyle bilgi dolu, eğitim dolu güzel bir fuar olacak”

Malatya'da düzenlenen kitap fuarına gelen katılımcıların her zaman Malatya'dan memnun ayrıldığını dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Kitap Fuarı yapıldığı günden bu yana Malatya'mıza çok güzel, olumlu dönüşlere şahit olduk. Her zaman kitap fuarına gelenler de memnun bir şekilde Malatya'dan ayrıldılar. Öğrenciler de rahat bir şekilde kitaplara ulaşarak, yazarların kitaplarından temin ederek, bilgilerine katkı sunmaya devam ettiler. Kitap fuarlarının yapılması bölgenin kültürüne, bölgenin tanıtımına ve turizmine katkıda bulunarak, dışarıdan misafirlerin gelmesine de vesile oluyor. Bu yılki kitap fuarı da coşkulu ve dolu dolu geçecektir. Kitap fuarıyla birlikte okullardaki öğrencilerimizi de fuar alanına taşıyacağız. Yeşilyurt Belediyesi olarak öğrencilere fuarda kitap alabilmeleri için çeşitli katkılarda bulunacağız. Aynı zamanda gelen yazarlar çeşitli söyleşi ve etkinliklerle Malatyalılarla buluşacaklar. Her yönüyle bilgi dolu, eğitim dolu güzel bir fuar olacağına inanıyorum. Başta Sayın Valimiz olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

“Fuarı Malatya'mız ve ülkemiz açısından önemli buluyoruz”

9'uncusunun düzenleneceği Kitap ve Kültür Fuarı'nın Malatya açısından ve Türkiye açsından önemli olduğunu söyleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “ Kitap önemli bir unsurdur. İnsanlık tarihinde dönüm noktaları vardır. Matbaanın bulunması insanlık tarihi açısından çok önemlidir. Matbaa ve kâğıt bulunduğu için bilginin dağıtımı ve akışı daha süratli ve daha hızlı bir şekilde yayılmaya neden olmuştur. Bu anlamda kitap fuarı Malatya açısından da Türkiye açısından da önemli bir hadisedir. Cenabı Allah'tan aldığımız ilk emirde oku emridir. Okumanın ne kadar faziletli, ne kadar anlamlı, ne kadar insanlık açısından önemli olduğunu en güzel şekilde dinimiz ifade etmiştir. Daha sonra gelen ilim adamlarımız, bilim adamlarımız okumanın faziletleriyle ilgili çok güzel şeyler söylemiştir. İlim, ilim etmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır. Önemli olan okuduğumuzu anlamak, anladığımızı ifade etmek ve ifade ettiğimizi yazı diline dökerek gelecek nesillere aktarma olgusudur. Dolayısıyla 9'uncusunu gerçekleştireceğimiz Anadolu Kitap Fuarı bu anlamda Malatya için çok önemlidir. Ülkemiz yazarları ve kitapseverler açısından da önemli bir etkinliktir.

Malatya'da Battalgazi ve Yeşilyurt Belediyelerimizle diğer ilçe belediyelerimiz geniş katılımlı etkinlikler yapıyorlar. Semt konaklarında öğrencilerimiz anaokulundan, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversiteye hazırlık süreci içerisinde bütün semt konaklarında ek dersler, takviye dersler yapılıyor. Bu, şehrimiz açısından da önemlidir. Biz, şehrimizi tarif ederken insanlık medeniyetinin başladığı, Anadolu'yu Anayurt yapan destan şehri diye tarif ediyoruz. Destanlaşan medeniyet, destanlaşan kahramanlık ve destanlaşan ilim irfan şehrinde biz şehr'ül emin görevini yapıyoruz. Dolayısıyla bizim vebali sorumluluğumuz büyüktür. Fuarımız 2012 yılında başlaması hasebiyle önemli bir kilometre taşıdır. O dönemdeki valimize ve belediye başkanımıza da müteşekkir olduğumu ve Malatya halkı adına da teşekkürlerimi ifade ediyorum. Netice itibariyle buradaki kitapların okunabilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. Kitap okumayla ilgili şu sözümü ifade ediyorum; kitabın iyisi, kötüsü yoktur. Bütün kitapları okuyun ve okuduğunuz bütün kitapları egemenliğinizin altına alın. Kendi yol haritanızı ve yön pusulanızı, kişiliğinizi, karakterinizi, benliğinizi o çerçevede belirleyin. O zaman hakikaten sağlıklı bir toplum, kişilikli bir toplum ve geleceğe güvenle giden bir toplum oluşturmuş oluruz. Dolayısıyla okuduğumuz kitaplar bizde karakter oluşumu, benlik oluşumu, kişilik oluşumu, ülke, vatan, millet, bayrak, aile sevgisini, iyi bir yurttaş olma olgusunu da beraberinde getirmesi lazım. Bütün kitaplar okunsun. İyiyi, kötüyü ayırt etme noktasında kişinin zihinsel egzersizi olsun ve kendi yol haritasını, yön pusulasını belirlesin.

9.Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı'nı önemli buluyoruz. Fuarımızı tematik olarak rahmetli Sezai Karakoç'un anısına düzenleniyor. Çok değerli Yazarımız Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu'da onur konuğumuz oldu. Süreç içerisinde binden fazla etkinlik düzenlenecek. Katılımcı yazarlarımızla imza etkinliği, yazar öğrenci, yazar STK, yazar okur ve yazar okul buluşmaları yapılacak. Fuar süreci içerinde öğrencilerimizi fuar alanına ücretsiz bir şekilde taşıyacağız. Ayrıca yarım saat aralıklarla eski belediye binasının bulunduğu alanda ücretsiz olarak fuara vatandaşlarımız taşınacak. Öğrencilerimize kitap almaları için çekler verilecek ve fuarda kitap alacaklar. 9'uncu Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı'nın Malatya'mıza, yazarlarımıza, şehrimizin sevgili çocuklarına hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Fuarımıza katkıda bulunan Sayın Valimize ve bütün paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“ Malatya Kitap Fuarı geleneksel hale gelmiştir”

9. Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı'nın Malatya için, Türkiye için ve düşünce hayatı için hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Aydın Baruş, “ Bu yılki fuarı, hepimizin bildiği fikir ve mücadele insanı rahmetli Sezai Karakoç anısına düzenliyoruz. Yakın zamanda vefat eden Sezai Karakoç, düşünce hayatımızda çok derin izler bırakan, çok kıymetli eserler ortaya koyan bir insandı. Hepimiz Mona Rosa şiirini, Ey Sevgili şiirini birçok defa dinlemişizdir. Onun en önemli özelliği Türk insanına güven vermekti. Bizim büyük bir millet olduğumuzu, büyük bir ülke olduğumuzu bize hatırlatıyordu. Bu büyük ülkenin büyük milleti olarak dünyanın önüne yeni bir medeniyet anlayışı koyarak insanlığa hakka, adalete hizmet edeceğimizi sağlıyordu. Biz ondan çok şeyler öğrendik. Bu vesileyle kendisini bir kez daha rahmetle anıyoruz.

9. Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı'mız sayısından da belli olduğu üzere Malatya'da geleneksel hale geldi. Kitap fuarının Malatya'nın düşünce hayatı açısından çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Çünkü bugün medeniyet anlamında sahip olduğumuz değerleri kitaba borçluyuz. İnsanlık tarihinden itibaren terakkinin ana unsuru insanların kendinden önce yaşamış olan nesillerin tecrübelerinden ve birikimlerinden istifade etme sonucunda olmuştur. Bu bilgi birikimini sağlayanda kitaptır. Ne zaman ki insanlık yazıyı keşfetti, bilgilerini yazıya aktardı daha sonra bunları kitaba dönüştürdü bu sayede bugün sahip olduğumuz medeniyet birikimini elde ettik. Yüce Allah'ın kitabımızda buyurduğu oku emrinin her şeyin başlangıcının okumak olduğunu bizlere çok güzel ifade ediyor. Okumazsak bilemeyiz, bilemezsek tefekkür edemeyiz. Tefekkür etmezsek hakikati bulamayız. İnsanlığın hakikat arayışında kitap okumak eşsiz bir yere sahip. Bugün bizler büyük bir millet olduğumuzu biliyorsak, bugün dünyaya bir medeniyet tasavvuru sunabileceksek bunu bizden önce yaşamış atalarımızın ve diğer insanların kitaplar vasıtasıyla bizlere aktarmış olduğu bilgiler sayesinde başarabileceğiz. Bu nedenle özellikle Anadolu'nun şehirlerinde düzenlenen kitap fuarları düşünce hayatımıza canlılık getirmesi ve yeni ufuklara yelken açmamız açısından son derece önemli. Fuarımızın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.