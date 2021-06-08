AB Türkiye Delegasyonu Başkanı'ndan MTSO'ya ziyaret

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut, Malatya temaslarını sürdürmeye devam ediyor. Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut, temasları kapsamında Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nı (MYSO) ziyaret etti. Ziyarette MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut'a odanın çalışmaları ve Malatya ekonomisi hakkında bilgi verdi. Toplantı salonunda gerçekleştirilen görüşmeye MTSO meclis başkanı ve meclis üyeleri de katıldı.

Başkan Sadıkoğlu'nun ve Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut'un açıklamalarının ardından tanıtım sunumu gerçekleştirildi. Başkan Sadıkoğlu, Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut ve beraberindekilere Malatya kayısısı hediye etti.