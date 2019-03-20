Abacı'dan Karaaslan'a geçmiş olsun ziyareti

Basın İlan Kurumu (BİK) İl Müdürü Nihat Abacı, sağlık sorunları bulunan gazeteci Yaşar Karaaslan’ı evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.
Basın İlan Kurumu (BİK) İl Müdürü Nihat Abacı, sağlık sorunları bulunan gazeteci Yaşar Karaaslan'ı evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.
KOAH kronik solunum yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle tedavisi sürdüğünü söyleyen gazeteci Yaşar Karaaslan ziyaretten dolayı Abacı'ya teşekkür etti.
BİK Malatya Şube Müdrürü Nihat Abacı, ise, Karaaslan'a acil şifalar dileyerek, meslekle ilgili istişarelerde bulundu.