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Acemi erler törenle yemin etti

Malatya’da acemi erler düzenlen törenle yemin etti.

Malatya'da acemi erler düzenlen törenle yemin etti.


İl Jandarma Komutanlığı'nda 1999/3 tertip 55 acemi askerlerin yemin törenine, Battalgazi Kaymakamı Abdülkadir Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, bazı daire müdürleri, askeri erkan, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve asker yakınları katıldı. Yemin töreninde konuşan İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü Yüzbaşı Anıl Kosalı, "Taşıdığınız üniformanın yüce milletimizin şerefinin simgesi olduğunu unutmayın. Değerli anne ve babalar, kutsal vatan görevini ifa etmek için bizlere emanet ettiğiniz evlatlarınız, çok kısa sürede gayret göstererek, karşınızda sarsılmaz bir iradeyle dimdik duruyor. Sizlerin huzurunda ant içmek için hazır bulunuyorlar" dedi.

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