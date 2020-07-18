Açık havada sinema keyfi

Sinema buluşmalarının ikincisi Sanat Sokağı Gençlik Merkezi bahçesinde yapıldı. Ölü Ozanlar Filmine, Malatyalılar ilgi gösterdi. Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz haftalarda otomobilde sinema keyfi, Türk Sanat Müziği konseri organizasyonları beğeni toplamıştı.

Ölü Ozanlar filmini açık havada izlemeye gelen vatandaşlar nezih bir ortamda heyecana ortak oldular. Bu tür organizasyonlarla stres attıklarını ifade eden vatandaşlar, organizasyonda emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan olmak üzere, Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına teşekkür ettiler.