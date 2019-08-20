Açık Öğretim Okulları bilgilendirme bölge toplantısı düzenlendi

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından Açık Öğretim Okulları bilgilendirme Bölge toplantısı Malatya'da düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen bölge toplantısında Açık Öğretim Okullarının iş ve işlemlerinin fiilen yürütüldüğü Bingöl, Elazığ, Kayseri ve Malatya illerinin irtibat bürolarında görevli personellere eğitim verildi.

Malatya Öğretmenevinde gerçekleştirilen bölge toplantısına, Milli Eğitim Bakan Danışmanı Dr. Necdet Subaşı, Açık Öğretim Daire Başkanı Ahmet Vefa Güler, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Açık Öğretim Ortaokulu Müdürü Hüseyin Kurt, Açık Öğretim Lise Müdürü Mustafa Sağır, Mesleki Açık Öğretim Lisesi Müdürü Aydın Kuyumcu ile Bingöl, Elazığ, Kayseri ve Malatya İllerinde görevli Açık Öğretim Büro yetkilileri katıldı.

Bölge Toplantısı, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı'nın açılış konuşmaları ile başlayan toplantıda daha sonra söz alan Açık Öğretim Daire Başkanı Ahmet Vefa Güler ve Milli Eğitim Bakan Danışmanı Dr. Necdet Subaşı açık öğretim okulları ile ilgili bilgiler verdiler.

21 Ağustos'a kadar sürecek olan toplantıda Açık Öğretim Okullarının iş ve işlemlerinin yürütülmesi ile ilgili bilgiler verileceği belirtildi.