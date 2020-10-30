İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Acil hastaların imdadına hava ambulansı yetişiyor

Malatya’nın Darende ilçesinde parmağını kıyma makinesine kaptıran hasta ile yüksek tansiyon hastası kadının imdadına 112 hava ambulansı yetişti.

Malatya'nın Darende ilçesinde parmağını kıyma makinesine kaptıran hasta ile yüksek tansiyon hastası kadının imdadına 112 hava ambulansı yetişti.


Edinilen bilgiye göre evde rahatsızlanan hamile kadın yakınları tarafından Darende ilçesindeki Hulusi Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan genç kadının tansiyonu yüksek çıkınca acilen Malatya'ya sevk edilmesi talep edildi. Bunun üzerine merkezden gelen ve ilçe stadına iniş yapan 112 Hava Ambulansı ile Turgut Özal Tıp Merkezine sevk edilen hasta tedavi altına alındı.


Aynı gün evinde kıyma çekerken parmağını makineye kaptıran 40 yaşındaki Hamit Turgut'ta hemen ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesinin ardından yine ilçeye gelen 112 hava ambulansı ile Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan hasta hemen ameliyata alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.