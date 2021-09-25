Malatya'da düzenlenen 4. Bölge Acil Sağlık Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) toplantısında, acil sağlık konuları ele alındı. Toplantıda, uygunsuz sevklerin önüne geçilmesi için alınabilecek tedbirler ve iyi uygulama örnekleri paylaşıldı.

Malatya İl Sağlık Müdürlüğü Salonu'nda düzenlenen ASKOM bölge toplantısına, Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli İl Sağlık Müdürleri katıldı.

Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli'nin de sunum yaptığı toplantıda, acil sağlık ele alındı.

İstişarelerin de yaptığı toplantıda, yapılan sunumlarda hasta sevk ve nakil organizasyonlarında yaşanan sıkıntılar ve çözüm önerileri, uygunsuz sevklerin önüne geçilmesi için alınabilecek tedbirler ve iyi uygulama örnekleri paylaşıldı.