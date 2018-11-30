Adalet Bakan Yardımcısı Menteş'ten Yeşilyurt Belediyesine ziyaret

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Adalet Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş'i makamında ağırladı.

Adalet Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş, beraberinde Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Savran ile Malatya Adalet Komisyonu Başkanı İzzettin Duman ile birlikte Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ı ziyaret ederek bir süre görüştü. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Adalet Bakan Yardımcımız Selahaddin Menteş ile beraberindeki heyeti Yeşilyurt Belediyesinde ağırlamaktan onur duymaktayız, nazik ziyaretlerinden dolayı şahsım ve hemşehrilerim adına kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Adalet Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş ise, gösterilen misafirperverlikten dolayı teşekkürlerini sunduğu Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a çalışmalarında başarılar diledi. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, günün anısına Adalet Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş ile Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Savran ile Malatya Adalet Komisyonu Başkanı İzzettin Duman'a tablo ve kayısı paketi hediye etti.