Aday adayı Boyraz seçim çalışmalarını sürdürüyor

Boyraz, bu kapsamda İhlas Pazarlama ve Türkiye Gazetesi Bölge Müdürü Celal Koyuncu'yu ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Koyuncu, “Uzun yıllardır tanıdığım birçok hizmetlerine şahit olduğum sevgili abim kardeşim Hulusi Boyraz Beyefendi bizleri ziyaret etti. Kendisi bir hizmet yoluna çıkmış durumunda inşallah bir fırsat bulup da bugüne kadar olan tecrübelerini milletine aktarmak istiyor. Eğer öyle bir imkan bulursa bunun en güzelini yapacağına ben inanıyorum ve kendisine başarılar diliyorum. Bu nazik ziyaretleri içinde kendisine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkan aday adayı Hulusi Boyraz ise, “Türkiye Gazetesi çok önemli bir boşluğu dolduran ciddiyetiyle basın dünyamızın önemli kurumlarından bir tanesidir. Basın olmasa bunlar gibi çalışmaların güzelliği devam edemez çünkü basın çalışmaların bir aynasıdır. Çalıştığımız süreç içerisinde basın ile hep yan yana olmuşuzdur. Yapılan ve söylenen her sözüne dikkat ettik. Uzun dönemdir biliyorsunuz belediye kurumlarında çalıştık. Belediyenin doğrudan dolaylı bütün işini her şeyini yaptık inşallah bu tecrübe ile de 31 Marttaki Metropol olan Yeşilyurt ilçemize aday olduk. Yeşilyurtumuz çok güzel şeyleri hak ediyor. Şehrin önemli ve gelişen bir bölgesi ve gelişmişlik farklarını aza indirip insan odaklı yaşanılabilir ve yaşanılabilir gönül belediyecilik yapacağımızı vaat ediyoruz” diye konuştu.