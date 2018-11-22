Aday adayı Ekinci seçim çalışmalarını sürdürüyor

Ekinci'nin bu kapsamda son durağı Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Malatya İl Temsilciliği oldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren TÜGVA Malatya İl Temsilcisi Ahmet Oymak, yerel seçimlerin hayırlı olmasını temenni ederek, aday adayı Ali Ekinci'ye seçimlerde başarılar diledi.

Kendilerini ağırladığı için Oymak ve yönetimine teşekkür eden aday adayı Ali Ekinci ise, Başkan ve yönetimine çalışmalarında başarılar diledi.

Hem şehir hem de ülke için birlik ve beraberliğin önemine dikkat çeken Ekinci, görev verilmesi halinde var güçleri ile Battalgazi'ye hizmet edeceklerini belirtti.

Seçimlerin hayırlı olmasını temenni eden Ekinci, şehrin ve belediyenin sorunlarını bildiklerini aktararak, hayata geçirecekleri proje ve çalışmalarla sorunların bir bir üstesinden geleceklerini dile getirdi.