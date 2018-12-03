Aday adayı Ekinci seçim çalışmalarını sürdürüyor

Ziyarette konuşan aday adayı Ekinci, “Yerel yönetimlerde öncü birimler sivil toplum kuruluşlarıdır. Gerek toplumsal olsun gerekse yereldeki hizmetlerin tespit noktasında elbette ki sivil toplum örgütlerinin önemi çok büyük. Zaten yerelde hizmet yaptım diyen insanın STK'lardan destek almadan yapması mümkün değil. Bizim de düşüncemiz, hedefimiz tamamen sivil toplum örgütlerinin toplum içerisinde akil ve kanaat önderleri, mahalleler bazında muhtarlar, çok önemseyen bir anlayışla inşallah yola çıkacağız. Battalgazimizn çok büyük sorunları yok ama büyük bir eksikliğinin olduğunu hissediyoruz görüyoruz. Toplumla yönetim biraz ayrı kulvarda biz bu eksikli hizmette bir araya getirip topluma faydalı olmayı düşünüyoruz. Elbette STK'ların olması gerekir. Bu yerel yönetimler biriminde irtibatımız ve ilişkimiz mutlak olması gerekir. Karşılıklı anlayışla el ele tutuşup anlaşmasının başarının sırrı ve önemidir. Biz bu önemin bilincinde olacağız. Rabbim nasip ederse bu ilçede böyle görev verilirse, halkımızın takdiriyle o zaman kanaat önderlerimizle, muhtarlarımızla, STK'larımzla el ele verip beraber yöremize faydalı olacağımıza inanıyorum. Biz kendimize güveniyoruz zaten geçmişten gelen tecrübemiz var. Bu hizmet aşkıyla bölgemize faydalı olacağız. Her şeyden ziyade siz dostlarımızla birlikte olmak bize mutluluk veriyor” şeklinde konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Hizmet-İş Malatya Şube Başkanı Bünyamin Geleri ise, “Sizi eskiden beri tanıyoruz. Refah partisi döneminde. Hanımın çiftliği belediye başkanlığı döneminde de tanıdığımız bir isimsiniz. Biz Hak-İş Hizmet sendikası olarak 9 bine yakın üyemiz var son kanun hükmünde kararname ile taşerondan kadroya geçen arkadaşlardan dolayı hükumet ciddi bir revize yaptı. Dolayısıyla taşeronda çalışan arkadaşların hepsi kadro aldı. Müthiş bir beklenti ortadan kaldırıldı. Kamunun daimi işçisi olmaya başlandı. Tabi Battalgazi belediyesi bizim için önemli. Biz sizin hanımın çiftliği belediye başkanlığındaki anlayışınızı biliyoruz. Şuan Battalgazi belediye başkanlığına aday adaylığınız söz konusu Rabbim yardımcınız olsun. İnşallah Allah nasip ederse orada güzel işler yapacağınıza inanıyoruz” diye konuştu.