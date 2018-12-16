Aday Adayı Ekinci, Sürgülüler Derneğini ziyaret etti

Battalgazi Belediye Başkan Aday Adayı Ali Ekinci, seçim çalışmaları kapsamında Sürgülüler Derneği'ni ziyaret etti.

Sürgülüler Dernek Başkanı Mehmet Sevim, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Battalgazi'de Ali Beyin ciddi bir seveni var, benim şahsi fikrim Ali bey avantajlı, kendisi bu işi layığı ile yerine getirebilecek durumda. Yanındaki ekibinde Abdulvahap Şerefhanlı'nın da olması Ali beyi farklı bir pozisyona getiriyor. Seçim sürecinde derneğimizi ziyaret ettiği için kendisine çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Daha sonra söz alan AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Aday Adayı Ekinci ise, eski belediye başkanları ile bir araya gelip istişareler yaptıktan sonra AK Parti'den aday adaylığı müracaatında bulunduğunu belirterek “Herkesin partiden kaçtığı dönemde biz el ele verip başka taraflara kaçan seçmeni bir araya getirip parti ile bir daha buluşturup toplumumuza, çevremize faydalı oluruz diye düşündük” ifadelerini kullandı.

Ekinci, “Önemli olan adaylık değil. Önemli olan vatandaşla içe içe olmak, toplumla beraber olmak. Kendimizi topluma ifade edip toplumunda ihtiyaçlarını ve sorunlarını dinlemek, bizim için bir fırsattır. Biz dinleyelim vatandaşlarımız anlatsın, Allah nasip ederse başkanlık makamına gelirsek bu sıkıntıları çözmek bizim en önemli görevimiz” diye konuştu.

Ziyarette Sürgülülerin sorunlarını dinleyen Ekinci, dernek üyelerini ile sohbet etti.