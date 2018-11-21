Aday adayı Ekinci'den MTTB'ye ziyaret

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MTTB Malatya İl Başkanı Mehmet Sağdıç, Ekinci'ye çıktığı yolda başarılar dileyerek, seçimlerin ülkeye ve şehre hayırlar getirmesini diledi.

MTTB'nin önemli bir kuruluş olduğunu aktaran aday adayı Ali Ekinci ise, başkan ve ekibine çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Yerel seçimlerin büyük bir dönemeç olduğunun altını çizen Ekinci, belediye başkan adayı olarak gönülleri feth etmeye çalıştığını söyledi.

Ülkenin bu süreçte en çok birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğunu kaydeden Ekinci, herkesin aynı bayrak, aynı vatan, aynı devlet ve aynı millet düsturu ile hareket etmesi gerektiğini dile getirdi.

İnsana hizmetin en büyük erdem olduğunu ifade eden Ekinci, kendisinin ve arkadaşlarının tek amacının da şehri kalkındırmak ve ülkeye hizmet etmek olduğunu söyledi.