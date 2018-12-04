Aday adayı Ekinci'den muhtar vurgusu

İnşallah Rabbim nasip ederse de uygulayacağız. Bu uygulamalar sözde olmayacak özde olacak” dedi.

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Aday Adayı Ali Ekinci, Türkiye Muhtarlar Federasyonu Malatya Şube Başkanlığını ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Türkiye Muhtarlar Federasyonu Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren, “Ali kardeşimizin geçmişte de büyük hizmetleri vardı. Belediyecilikte inşallah bundan sonra da olacağına inanıyoruz. Hakkınızda hayırlısı olsun. Türkiye için de hayırlı bir seçim olur inşallah” şeklinde konuştu.

Hizmet için yola çıktıklarını aktaran AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Aday Adayı Ali Ekinci ise, “Milletle, halkla bire bir görüşen iç içe olan, A'dan Z'ye meseleye ve sorunlara hakim olan ana arıyla görüşmek istedik. Ve balı da bura da alacağımıza inanıyoruz. Bizim de savunduğumuz mahalli idarecilikte muhtarların ön plana alınma gayretiydi. Belediyelerin sağlıklı çalışabilmesi için muhtarlarla birebir ittifak halinde olması gerekir. Başta muhtarlarla ittifak halinde olacağız bunu hep söylüyoruz inşallah Rabbim nasip ederse de uygulayacağız. Bu uygulamalar sözde olmayacak. Özde olacak, belediyelerin sağlıklı hizmet götürebilmeleri için muhtarlarla hareket etmemiz gerekir. Eğer muhtarları ön plana atmazsak hizmette kusurumuzun olacağı kesin. Ezbere hiçbir şey yapılmaz. Yasalar müsaade ederse mecliste muhtarların da mutlak olması gerektiğine inanıyorum. Bizim şöyle bir düşüncemiz var meclisten önce muhtarlarla görüşeceğiz. Sorunları oradan alıp mecliste görüşmemiz gerekir. Eğer böyle olmazsa sağlıklı olmuyor. En az bizim onlara teşekkür borcumuz var. Bu memlekete bir çivi çakanın bile emeği var bizim onlara vefa borcumuz var. Biz belediyeyi biraz daha geliştirmek istiyoruz. Ve bütün eleştirileri saygı ile karşılayacağız . İnşallah Allah nasip ederse seçilirsek güzel işler yapacağız” diye konuştu.