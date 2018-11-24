Aday adayı Göğüş'ten Eğitim-Bir-Sen'e ziyaret

24 Kasım öğretmenler günü dolayısı ile Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclis başkan vekili ve AK Parti Battalgazi Belediye Başkan aday adayı Hasan Göğüş, Eğitim-Bir-Sen'i ziyaret etti.

Göreve yeni seçilen Hüseyin Sözlemez'e başarılar dileyen Göğüş, “Bu necip milletin tekrar tarih sahnesinde yerini alabilmesi için biz öğretmenlerin öğreticilikle beraber, asli görevimiz olan eğitim ile değişim ve dönüşüm döngüsünü yeniden sağlamamız gerekir. Bunu yapabilmek için asrın modern ilimlerini alarak ilmin kapısını Hazreti Ali, Cabir Bin Hayyan, İbni-Sina ve imparatorluğumuzun muallimleri Akşemseddin, Ali Kuşcu gibi ilim insanlarının yolundan gitmekle olur. Siyasilerin görevi ise öğretmenlerimizin pozitif bir ayrımcılıkla onların hayat şartlarını yükseltmek İçin bütün imkanlarıyla çalışmak olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle sizin nezdinizde başta Eğitim şehidi öğretmenlerimiz olmak üzere tüm öğretmenlerimizin gününü tebrik eder, sağlık ve afiyetler dilerim” diye konuştu.

Eğitim-Bir-Sen Malatya Şube Başkanı Hüseyin Sözlemez ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Hasan Göğüş'e aday adaylığı sürecinde başarılar diledi.

Göğüş, daha sonra Türk Eğitim-Sen'i de ziyaret ederek öğretmenler gününü kutladı.