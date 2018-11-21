Aday Adayı Hulusi Boyraz'dan Yeşilyurt vurgusu

Yeşilyurt Belediye Başkan aday adayı Hulusi Boyraz, “Yeşilyurt'u markalaştırmak, değerlerini markalaştırmak, ürünlerini markalaştırmak ve Yeşilyurt'un gelişmesi için önemli anlamda katkıda bulunacağız” dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkan aday adayı Hulusi Boyraz, seçim çalımları kapsamında Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyetini ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyet Başkanı Fatih Avcı, “Türkiye Mart ayında önemli bir seçim süreci yaşayacak. Yerel seçimlerde hem ülkemiz hem de Malatya adına en iyisini diliyoruz. Tabi şehrimizin ileri gitmesi sorunların çözülmesi iki önemli merkezinin yeni seçilecek başkanlarının Malatya'nın projelere göre gelecek elli yılına yön verebilecekleri düzeyde olacaklar. Dolayısıyla bu yerel seçim kampanyası sürecinde aday adayı olan ve projeleri ile kendi birikimleri ile dokunmak isteyen aday adayı Hulusi Boyraz' ı cemiyetimizde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt Belediye Başkan Aday Adayı Hulusi Boyraz ise, basın ile her zaman çok güzel birliktelikleri olduğunu kaydederek “Biz her zaman basının destekçisi olduk. Çünkü sizler bizim aynamızsınız. Evet, biliyorsunuz bir yerel seçim arifesindeyiz. Bizde büyük şehir olduktan sonra Malatya'nın iki metropol ilçesi oldu. Nüfusu büyük olan Yeşilyurt İlçemizde aday adayı olduk. Bizler hayırlı işler yapmayı diliyoruz. Çünkü Yeşilyurtumuz çok önemli bir yerimizdir. Gelişen bir yüzümüzde ve yeni Malatya'yı temsil ediyor. Şuandaki en çok nüfusu taşıyan bir yerdir. Yeşilyurt'u markalaştırmak, değerlerini markalaştırmak, ürünlerini markalaştırmak ve Yeşilyurt'un gelişmesi için önemli anlamda katkıda bulunacağız” diye konuştu.