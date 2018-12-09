Aday adayı İskenderoğlu'ndan çevre vurgusu

AK Parti Akçadağ Belediye Başkan aday adayı Levent İskenderoğlu, çevre vurgusu yaparak, "Akçadağ kültür belediyeciliğinde lider bir ilçe olacak" dedi.

AK Parti Akçadağ Belediye Başkan aday adayı Levent İskenderoğlu yaptığı açıklamada çevre vurgusu yaparak, görev verilmesi halinde ise ilçeyi kültürel anlamda lider olacak bir konuma taşıyacaklarını kaydetti. Akçadağ'ın çok iyi bir alt merkez adayı olduğunu belirten İskenderoğlu, "Akçadağlıların tüm sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını yüksek kalitede hizmetleri yerinde alabilecekleri bir alt merkezden bahsediyorum. İnşallah tüm hemşerilerimle beraber Akçadağ'da güçlü bir aidiyet duygusu oluşturacağız. Bize görev tevdi edildiği takdirde kültürel belediyecilikte devrim niteliğinde işlere imza atacağız inşallah. Çok zengin bir kültürel mirasımız var. Tüm insanlarımızın tüm kültürel ihtiyaçlarını gözeterek planladığımız çok sayıda projemiz var. Bunlardan biri Akçadağ öğretmen okulu. Burası Nisan 1938' de Akçadağ ilçesinde Hamidiye kışlası adı verilen ve bu gün mevcut olmayan geriye sadece çeşmesi kalan bina ile aziziye kışlası adı verilen sultan suyu tarım işletmeleri içerisinde bugün yıkık bir halde bulunan binalarda eğitim ve öğretime başlamış, daha sonra 1940 yılında Hamidiye kışlasında Akçadağ köy enstitüsü ismini alarak eğitim ve öğretime başlamış. Burayı tüm kampüs alanını da içerecek şekilde binalarını restore ederek, modern müzecilik kriterlerine göre düzenlenen birçok sosyal kültürel sportif projeyi de içerecek yaşayan bir eğitim müzesine dönüştürmeyi hedefliyoruz. Akçadağ'ın somut olamayan kültürel mirasının araştırılması ve yaşatılması için gerekli gördüğümüz somut olmayan kültürel miras araştırma merkezini de burada kuracağız inşallah. Bu şekilde tüm geleneklerimizin örf adetlerimizin de gelecek kuşaklara yaşatılarak aktarılmasını sağlamış olacağız" ifadelerini kullandı