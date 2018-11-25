Aday adayı Karakuş seçim çalışmalarını sürdürüyor

Oda dernek ve Sivil Toplum Kurumlarına yönelik ziyaretlerini sürdüren Karakuş, son olarak MTB Başkanı Ramazan Özcan'ı ziyaretti. Ziyarette bir konuşma yapan MTB Başkanı Ramazan Özcan 31 Mart 2019'da yapılacak seçimlerin hayırlı olmasını temenni ederek Battalgazi Belediye Başkan adayı Muzaffer Karakuş'a başarı diledi. Aday adayı Muzaffer Karakuş ise, seçilmesi durumunda hayata geçireceği projeler ve üzerinde duracağı konular hakkında bilgiler vererek, Battalgazi Belediyesi'nde daha önceki belediye başkan yardımcılığı deneyimi ve bürokrasi geleneğinden gelmesi nedeniyle Malatya ve ilçenin sorunlarını gayet iyi bildiğini ifade etti. Aday adayı Karakuş kamuoyu ve sivil toplum örgütleri ile istişare halinde olacaklarını aktararak “Trafik sıkışıklığı ile ilgili mevcut yolların rehabilite edilmesi ve yeni yolların açılması. Kentsel dönüşüm uygulanması gereken alanların sürecinin hızlandırılması. Kamuya ait alanların genişletilerek sosyal donatılar eklenmesi. Gençlerimize spor alanları. Çocuklar için oyun alanları. Yaşlılarımız için dinlenme parkları. Üniversite, Liseye Geçiş Sınavlarında mali imkansızlıkları olan öğrencilere bölgesel kurs merkezleri oluşturmak. Gezici sağlık ekibiyle sağlık hizmet” diye konuştu.