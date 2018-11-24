Aday Adayı Levent İskenderoğlu'ndan eğitim sözü

AK Parti Akçadağ Belediye Başkan Aday Adayı Levent İskenderoğlu, düzenlediği basın toplantısında, "Akçadağ eğitimde öncü ilçe olacak" dedi.

Öğretmenler günü nedeniyle gazetecilere açıklamalarda bulunan AK Parti Akçadağ Belediye Başkanı Aday Adayı Levent İskenderoğlu, bölge insanına eğitim sözü verdi. İskenderoğlu, "Öğretmenler gününde evvela yetişmemizde emeği olan tüm öğretmenlerime minnet duygularımı iletmek istiyorum. Sonrada tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Akçadağ eğitimde öncü ilçe olana kadar tüm eğitim camiamızla birlikte çalışacağız. Başta Akçadağ Meslek Yüksekokulu olmak üzere her seviyede okulumuzun çevre ve şehirle bağlantısını kuracak tüm fiziki eksiklerini hızla giderip derslik sayısını artırmaya yönelik adımlar atacağız. Geleceğimizin şekillendiği okullarımızın geleceğin teminatı öğrencilerimizin ve nesillerimizi yetiştiren Öğretmenlerimizin daima yanında olacağız. AK Parti olarak şehirleri imar ederken nesillerimizi de 2023- 2053- 2071 hedeflerimizi kavrayarak bizden sonra bu hedefleri sahiplenecek şuurlu bir nesil olarak yetiştirmenin sorumluluğu ile hareket ediyoruz" diye konuştu.