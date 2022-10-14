Aday sürücülere son ders Jandarmadan

Malatya'da “Aday Sürücülere Son Ders Jandarma'dan” kampanyası çerçevesinde eğitimlere başlanıldı. Malatya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü Koordinesinde Trafik Jandarma Timleri tarafından,

2021-2023 yılları arasında trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarının yüzde 50 azaltılmasını hedefleyen “Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi” ve 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı” doğrultusunda eğitim çalışmaları devam ediyor. Trafik Jandarma'sı olarak, ulaşımın en önemli öğesi olan insanın “hata yapılabileceği” önceden kabul edilerek trafikte insanın doğru tercihler yapması konusunda desteklenmesini amaçlayan çalışmalara öncelik verilmesi hedeflendi. Malatya sürücü kursları eğitim parkurunda, aday sürücülere, trafik kazalarına en çok sebep olan “Aşırı ve Uygunsuz Hızla Mücadele”, İncinebilir Yol Kullanıcılarının Korunması”, Emniyet Kemeri Kullanımının Önemi”, “Araç Kullanırken Cep Telefonu Kullanmama” ve “Alkollü Araç Kullanmama” konularında nazari olarak bilgilendirme yapan Trafik Jandarma'sı, eğitim parkurunda uygulamalı trafik eğitimi verdi.

“Aday Sürücülere Son Ders Jandarma'dan” kampanyası çerçevesinde eğitimlere il genelinde önümüzdeki süreçte de devam edileceği kaydedildi.