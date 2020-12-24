İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adem Büyük atıyor, Yeni Malatyaspor çıkışını sürdürüyor

Yeni Malatyaspor’un başarılı futbolcusu Adem Büyük, son haftalarda attığı gollerle takımını sırtlayan isim oldu.

Yeni Malatyaspor'un başarılı futbolcusu Adem Büyük, son haftalarda attığı gollerle takımını sırtlayan isim oldu.


Süper Lig'de 14 hafta sonunda 20 puan toplayan Yeni Malatyaspor, son oynadığı maçta lider A.Alanyaspor ile 1-1 berabere kalarak çıkışını sürdürdü. Sarı-siyahlıların bu etkili performansında takım kaptanı Adem Büyük'ün golleri etkili oluyor. Alanyaspor'u da boş geçmeyen tecrübeli futbolcu, toplamda 7 gole ulaşarak krallık yarışında iddiasını sürdürdü.


Tecrübeli golcü attığı gollerin 5'ini penaltıdan kaydetti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.