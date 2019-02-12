Adem Büyük: "Hedeflediğimiz yere doğru gitmeye çalışacağız"

Yeni Malatyaspor'un takım kaptanı Adem Büyük, Beşiktaş ile oynayacakları maçı kazanarak hedefledikleri yere doğru gitmeye çalışacaklarını söyledi.

Tecrübeli futbolcu, 1-1 berabere kaldıkları Atiker Konyaspor karşılaşmasına ilişkin, “Ortada geçen bir maçtı. Rakibimizin uzaktan attığı şutlarla etkili olmaya çalıştığını gördük. Onun dışında pozisyon vermedik. İlk yarıda attıkları iki şut var, onun dışında başka bir şey yapmadılar. Özellikle biz ikinci yarıda daha iyi oynadık. Daha iyi pas yaptık, pozisyonlar da bulduk. Baktığınızda bizim de çok pozisyonumuz yok. Deplasmanda Konyaspor'a karşı beraberlik iyidir” değerlendirmesinde bulundu.

Ligin 22. haftasında cuma günü sahalarında oynayacakları Beşiktaş karşılaşmasını kazanıp, hedefledikleri noktaya gitmek istediklerini dile getiren Büyük, “Son dakikada yakaladığımız bir pozisyon var. Olabilir, kaçabilir. Maalesef kaçabiliyor. Önemli olan bu durumdan en iyi şekilde çıkabilmek, takım olabilmek, biz bunu çok iyi yapıyoruz. Bundan sonra da böyle olacak. Bu deplasmanda 1 puan burada bizim için bir artı. Önümüzde Beşiktaş maçı var. Kendi sahamızda seyircimiz önünde galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Hedeflediğimiz yere doğru gitmeye çalışacağız” diye konuştu.