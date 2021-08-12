Adem Büyük: “Öncelik takımın başarısı”

Yeni Malatyaspor'un başarılı futbolcusu Adem Büyük, yeni sezonda önceliğinin takımın başarısı olduğu belirterek, geçen sezon olduğu gibi son haftalarda ligde kalma mücadelesi vermemek için çok çalıştıklarını söyledi.

Yeni Malatyaspor'un başarılı futbolcusu Adem Büyük, yeni sezon öncesi Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kamp dönemini ve yeni sezonu değerlendiren Büyük, “Yeni sezon hayırlı, uğurlu olsun. Umarım minimum sakatlıkla geçen sezon olur. Bizim adımıza da geçen sezonun ardından umarım daha iyi bir sezon olur. Bütün temennimiz bu yönde. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik, eksik çalıştık diyebiliriz ama önemli değil. Sonuçta maç haftasına girdik. Pazartesi günü ilk lig maçımızı oynayacağız. Elimizdeki kadroyla en iyisini yapmaya çalışacağız. Sezon başı kampları zordur. Bizim de kampımız çok yoğun tempoda geçti. Sakatlıklarımız oldu. Yetişmeyen transferlerimiz vardı. Gelen arkadaşlarımız var, genç arkadaşlarımız özellikle. Özverili bir şekilde çalıştık, sezona iyi hazırlandık. Hazırlanmaya devam ediyoruz. Umarım iyi bir başlangıç yaparız” dedi.

“Maça kadar daha da iyi olacağımı düşünüyorum”

Kamp sürecinde geçirdiği sakatlığın ve sağlık durumunun sorulması üzerine 33 yaşındaki futbolcu, “Ufak bir sakatlığım vardı, hocayla da konuştuk. Hoca riske etmek istemedi, o yüzden oynamadım. Ama şu anda iyiyim, çok önemli bir şeyim yok. Maça kadar daha da iyi olacağımı düşünüyorum. Antrenmanlara devam ediyorum. Şu anda sıkıntı yok” cevabını verdi.

"Umarım geçen seneki duruma düşmeyiz"

Geçtiğimiz sezon olduğu gibi sıkıntılı haftalar geçirmemek adına çok çalıştıklarını vurgulayan Adem Büyük, "Klişe olacak ama öncelik takımın başarısı. Bu her futbolcu için böyledir. Benim için de öyle. Geçen senede 17 tane gol attım, takımın durumu pek de parlak değildi. İyi değildik açıkçası. Aslında iyi oynadığımız maçları kazanabilseydik, belki farklı olabilirdik. Geçen sene çok sıkıntılar yaşadık, aynı sıkıntıları yaşamamak adına yeter ki gol atmayalım o sıkıntıları yaşamayalım. Gerçekten zor bir durum. Ben ilk defa böyle bir durumda kaldım. Bu da bir tecrübe ve yaşamış, görmüş olduk. Umarım o duruma düşmeyiz. Düşmemek için çok çalıştık. Çalışmaya da devam ediyoruz, bunu bırakmamız gerekiyor. Açıkçası herkesin taşın altına elini sokması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

"Taraftarlarımızı özledik"

Uzun bir aradan sonra taraftar desteğiyle maça çıkmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Büyük, taraftara maça gelin çağrısında bulunarak, “Gelebilen maça gelsin. İmkanı olan maça gelsin. Herhalde herkesin aşı olması için aşı şartı getirdiler, güzel bir uygulama. Yani taraftarımızı özledik. Taraftarsız alışmıştık ama zor oluyordu. O yüzden taraftarımızın gücünü arkamızda hissetmek bizim için iyi olacak. İlk maçı da sahamızda oynamamız önemli. Trabzonspor'a karşı oynamak da önemli. Taraftarımızın desteğiyle de maçtan iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz. Onları özledik. Yüzde 50 ise yüzde 50'sini doldursunlar. Bize de destek olmaya devam etsinler” şeklinde konuştu.