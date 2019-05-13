Adil Gevrek: “Emin adımlarla Avrupa hedefine ilerliyoruz”

Emin adımlarla Avrupa hedefine ilerliyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor galibiyeti ve takımın Avrupa hedefiyle ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Adil Gevrek, önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi. Son 3 haftada aldıkları başarılı sonuçların önemine değinen Gevrek, “Ali Hocamız ile birlikte son 3 haftada elde ettiğimiz başarılı sonuçlar bizi hedefimize bir adım daha yaklaştırdı. Bu anlamda hocamızı ve futbolcularımızı tebrik ediyorum. Camiamız birlik ve beraberlik içerisinde emin adımlarla Avrupa hedefine ilerliyor. İnşallah kalan son 2 maçımızı da kazanıp sezonu güzel bir yerde tamamlayacağız. Tabi bu sene 5'inci sırayı alacak takımın Avrupa kupalarına gitme gibi bir ihtimali var. Şu an 5'inciliğe en yakın takım durumundayız. Fakat işimizi garantiye almak için kalan 2 maçı da kazanmamız gerekiyor” diye konuştu.

“Hedefimiz geçen yılki borcun altına düşmek”

Gevrek, önümüzde günlerde kulübün mali kurulunu ve seçimli kongresini gerçekleştireceklerini belirterek, şunları söyledi:

“Kulübümüz sportif anlamdaki başarısının yanında ekonomik ve de diğer alanlarda da başarılı bir sezonu geride bırakmak üzere. İnşallah önümüzdeki günlerde mali kurulumuz ve seçimli kongremizi gerçekleştireceğiz. Bu anlamada çalışmalarımız devam ediyor. Hedefimiz daha güçlü bir yönetim kurulu oluşturmak ve geçen yılki borcun altına düşmek. Camiamız bize güvensin. Bugüne kadar koyduğumuz birçok hedefi gerçekleştirdiğimiz gibi bu hedeflerimizi de gerçekleştireceğimize inanıyorum.”