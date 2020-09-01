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Adil Gevrek: "En az 5 transfer daha yapacağız"

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, “Şu ana kadar bonservisini aldığımız Hafez ile birlikte 6 transfer yaptık.

En az 5 transfer daha yapacağız. Hedefimiz lig başlayana kadar bu oyunculara imza attırmak” dedi.


Kulüp televizyonuna açıklamada bulunan Gevrek, yeni sezon öncesi iyi bir kadro kurmak için çabaladıklarını kaydederek, “Şu ana kadar bonservisini aldığımız Hafez ile birlikte 6 transfer yaptık. En az 5 transfer daha yapacağız. Hedefimiz lig başlayana kadar bu oyunculara imza attırmak. Aldığımız oyuncuların kalitelerine güveniyoruz. Bu süreçte en büyük sorun alınan oyuncuları getirebilmek. Pandemiden dolayı uçak seferleri çok kısıtlı. Hamza hocamızla birlikte istişare yaparak iyi bir kadro oluşturmak için yoğun mesai harcıyoruz” şeklinde konuştu.



“İzlediğimiz oyuncular üzerine yoğunlaştık”


Gevrek, en az 5 transfer daha yapacaklarını belirterek, “Kadroda takviye yapmamız gereken bölgeler var. En acil mevkiler savunma ve forvet. 2 savunmaya 2 de forvete oyuncu almayı planlıyoruz. Bu anlamda daha önce izlediğimiz oyuncular üzerine yoğunlaştık. Bu oyuncularla anlaşma zemini arıyoruz. Tabi diğer takımlarda da kamp kadroları netleştikçe bize fayda sağlayacağını düşündüğümüz birkaç oyuncunun boşa çıkacağını tahmin ediyoruz. O oyuncular için de girişimimiz olabilir” diye konuştu.

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