Adil Gevrek: “Kupayı almak istiyoruz”

Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, Ziraat Türkiye Kupası'nı Malatya'ya getirmek istediklerini belirterek, “Malatya'da turu geçmek istiyoruz. Kupayı almak istiyoruz" dedi.

Takımının Galatasaray ile yarın oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçı hazırlıkları kapsamındaki son çalışmasını izleyen Gevrek, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Gevrek, her maçın kendileri için önemli olduğunu ancak kupa maçlarının öneminin daha büyük olduğunu ifade ederek, "İlk maçta Galatasaray ile İstanbul'da 0-0 berabere kaldık. Malatya'da turu geçmek istiyoruz. Rakibimiz zorlu bir rakip bunu biliyoruz ama biz de finale kalmak, kupayı almak istiyoruz" diye konuştu.

“Final oynamak istiyoruz”

Kupada yarı finale kadar gelmenin kendileri için önemli olduğunu dile getiren Gevrek, "Tabi ki kupa bizim için önemli. Yarı finale kadar geldik. Final oynamak istiyoruz. Camia, teknik heyet, futbolcular ve taraftarlar olarak bunun farkındayız. Bu fırsatı iyi değerlendirmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.

“En büyük gücümüz taraftarımızdır”

Gevrek, Galatasaray'ı kendi sahalarında yenerek, tur atlamak istediklerini ifade ederek, "Burada en büyük destekçimiz taraftarlarımız olacak. En büyük gücümüz taraftarımızdır. Bütün taraftarlarımızı stada bekliyoruz. Taraftarlarımızla birlikte maçı kazanıp, finale kalacağımıza inanıyoruz. Kupayı Malatya'ya getirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

“Sezonu ilk 6'da tamamlamak istiyoruz”

Gevrek, bir gazetecinin 'Ligin ikinci yarısında istenilen sonuçlar pek alınamadı, kupa daha mı ön planda' sorusuna, "Gelinen noktada kupada yarı finaldeyiz. Galatasaray'ı geçersek, final ve direkt Avrupa'da gruplara kalıyorsun. Tabi ki o anlamda önemsiyoruz. Ligi de ilk yarı 29 puanda tamamladık. İyi bir performans gösterdik. İkinci yarıda hakikaten beklemediğimiz sonuçlar aldık. Önümüzde ligde 5 maç var ama şu an önemli olan Galatasaray ile oynayacağımız kupa maçı. Kupa maçında inşallah turu geçeriz. Ondan sonra da lige döneceğiz. Ligde de hedefimiz var, sezonu ilk 6'da tamamlamak istiyoruz. O anlamda ligi de iyi bir şekilde götürmek istiyoruz. İkinci yarıda sakatlıklar, mazeretler kötü bir gidişat oldu. Ne olursa olsun beklemediğimiz sonuçlar aldık. Beklentimizin altında kaldık. Ama artık bunlar geride kaldı, önümüzdeki maçlara bakacağız. Şu an önümüzdeki en önemli maç, Galatasaray maçı. Ondan sonra da ligde kalan 5 maça bakacağız. Biz öncelikli olarak önümüzdeki maçları düşünüyoruz. Kupada Galatasaray ile oynayacağımız yarı final rövanş maçı var. Ondan sonra ligde kalan 5 maçı düşünüyoruz. Enerjimizi sadece oraya harcıyoruz. Mecburen kongreye gideceğiz. Ama şu an kongreyi düşünmüyoruz. Ondan önce mali kongremiz ve altyapıyla ilgili projemiz var. Bunlar kademe kademe ilerliyor. Günü geldiği zaman konuşuruz ama önceliğimiz Galatasaray ile oynayacağımız rövanş maçı ve ligde kalan son 5 maç. Ondan sonra mali kongre ve genel kurul olacak. Kademe kademe gidiyoruz" cevabını verdi.