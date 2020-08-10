Adil Gevrek: “Oyun bozulmuştur, işimize bakıyoruz”

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek güçlü bir kadro kurmak için çalıştıklarını belirterek, "Anlaştığımız futbolcuları getirmek için çalışıyoruz. Pandemi nedeniyle uçak seferlerini takip ediyoruz. Herkes rahat olsun güçlü bir Yeni Malatyaspor oluşturacağız" dedi.

Gevrek, kulüpte yaşan son gelişmelerle ilgili gazetecilere açıklamada bulundu.

Yeni Malatyaspor'da bir grup tarafından sürdürülen algı operasyonu ve kurulan kumpasın bozulduğunu ifade eden Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Yeni Malatyaspor üzerinde bir takım çıkar hesabı yapanların, Cumhurbaşkanımız ve çevresinin adını kullanarak sergilediği algı operasyonunu bozduklarını ifade etti. Gevrek, "Ne yazık ki bu oyuna beklemediğimiz kişilerde alet oldular. Yeni Malatyaspor'da sanki bir kongre süreci varmış gibi, ortaya çıkanlar arkalarında Cumhurbaşkanlığı makamının olduğunu kullanacak kadar ileri gitmişlerdir. Tarafımızdan makama bilgi verilmesi üzerine de gerçek ortaya çıkmıştır. Üzüntümüz bu algıya bazı siyasetçilerimizin de inanmasıdır. Kongre olmadığı halde seçim varmış gibi ortaya çıkanlar, yüksek makam tarafından uyarılarak çektirilmişlerdir. Yeni Malatyaspor olarak oyun bozulmuştur, bizde işimize bakıyoruz. Güçlü Yeni Malatyaspor için çalışıyoruz" diye konuştu.