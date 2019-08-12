Adil Gevrek: "Partizan'ı yenip turu geçmek istiyoruz"

Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Partizanı Malatya'da yenip turu geçmek istediklerini söyledi.

Yeni Malatyaspor, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde bayramlaşma töreni düzenlendi. Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri'nde gerçekleştirilen bayramlaşmaya kulüp başkanı Adil Gevrek, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet, futbolcular ile kulüp personeli katıldı. Burada gazetecilere açıklamada bulunan Başkan Adil Gevrek, İslam aleminin ve Malatyalıların Kurban Bayramı'nı tebrik ederek, "Yönetim kurulu, teknik heyet, futbolcular ve çalışanlarımızla bayramlaşma töreninde bir araya geldik. Perşembe günü Partizan ile oynayacağımız rövanş maçıyla da bir bayram daha yaşatmak istiyoruz. Teknik heyet, futbolcular ve yönetim olarak turu geçeceğimize inanıyoruz. Buna taraftarında inanması lazım. Taraftarlarımızın da Partizan maçında stadı doldurmasını bekliyoruz. Hep beraber inşallah Allah'ın izniyle ikinci bir bayramı yaşarız" şeklinde konuştu.

"Bu maçı da niye 2-0 kazanmayalım?"

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Sırp ekibi Partizan'a 3-1 mağlup olduklarını anımsatan Gevrek, "UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda karşılaştığımız Olimpija Ljubljana ile ilk maçta Malatya'da 2-2 berabere kaldık, ikinci maçta rakibimizi deplasmanda 1-0 yendik. Bu maçı da niye 2-0 kazanmayalım? Biz bunu yapacak güçteyiz, inanıyoruz. Allah'ın izniyle turu geçen biz oluruz ve sadece Malatya değil Türkiye'ye de bu onuru, gururu yaşatırız" diye konuştu.

Gevrek, futbolun birleştirici bir yönünün olduğunu ifade ederek, "Sırbistan'da yapılanları tasvip etmiyoruz, doğru bulmuyoruz. Ama Partizan kulübü başkanı ve yönetimi bizi iyi ağırladılar. Onlara da teşekkür ediyoruz. Bizde onları en güzel şekilde ağırlamak istiyoruz. Misafirperverliğimizi göstereceğiz. Partizan'ı en güzel şekilde ağırlayıp, maçı kazanarak, turu geçmek istiyoruz. Önemli olan sahada yapacaklarımız. Önemli olan sahada kazanıp, turu geçmek. Taraftarlarımızın desteğini bekliyoruz. O gücü arkamızda hissedersek, inanırsak, hep beraber olursak, Allah'ın izniyle çok güzel şeyler olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"En az 1-2 oyuncu almak istiyoruz"

Bir gazetecinin, 'Transfer çalışmaları şu an ne aşamada, kadronuza katmayı planladığınız oyuncular var mı?' sorusuna Adil Gevrek, "En az 1-2 oyuncu almak istiyoruz. Tabi önemli olan istediğimiz oyuncuların olması. Tabi alacağımız oyuncularında buraya gelip katkı sağlaması, üst düzey oyuncular olması gerekiyor. Bununla alakalı görüştüğümüz birkaç oyuncu var. Tabi bunlarda kolay transferler değil. Konuya ekonomik olarak da bakmak lazım. Lisanslama talimatı var. Lisanslama talimatındaki kurallara mutlaka uymamız gerekiyor. Kural bu sene uygulanmaya başladı. Kulüpler Birliği'nde de biz bunu destekledik. Transferleri yapalım ama ekonomi anlamında da dengeleri sağlamalıyız. Bu anlamda da dikkat ediyoruz. İstediğimiz oyuncular olursa 1-2 transfer daha olabilir. Ama şuanda bizim için önemli olan Partizan ile Perşembe günü Malatya'da oynayacağımız rövanş karşılaşması. Maçı düşünüyoruz. Zaten yapacağımız transferlerde maçta oynamaya yetişmez. Bizim için önümüzde önemli bir maç var. 3 maç oynadık, takımımız her geçen gün daha iyiye gidiyor. Avrupa'da Malatya'yı, ülkemizi temsil ediyoruz. Sadece Malatya değil, bütün Türkiye'nin bize dua edeceğine inanıyoruz. Allah'ın izniyle bizde elimizden gelen gayreti göstererek hem Malatya'mızı hem bölgemizi hem de ülkemizi en güzel şekilde temsil etmeye gayret edeceğiz. Burada en büyük pay taraftarlarımıza düşüyor. Taraftarlarımızın stadı doldurması lazım" şeklinde cevap verdi.

"Malatya'nın olduğu her yerde hedef vardır"

'Bu sezon Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda hedefiniz ne olacak?' sorusuna da cevap veren Başkan Gevrek, "Beş senedir hedefsiz bir şey söylemedik. Mutlak hedefimiz var, Malatya'nın olduğu her yerde hedef vardır. Hedefimiz ligi en güzel yerde bitirmek. Bazı şeyleri çok önceden konuşmak doğru değil. Avrupa Kupası, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Lig'de yer alıyoruz, her üç kulvarda da başarılı olmak istiyoruz. Hedeflerimiz var ama sadece sportif anlamda hedef göstermedik. Hem sportif anlamda hem ekonomi anlamda hedeflerimizi yanında alt yapıda yatırımlarımızın olması lazım. Biz bu üçünü bir arada götürmeye gayret ediyoruz. Çünkü ekonomik olarak çok iyi gitmeliyiz. Biz çok şükür beş senedir ekonomi ve sportif anlamda hedeflerimizi tutturduk. Bizim için bu sene üç kulvarda mücadele etmek zor olacak ama mutlaka hedefimiz var. Hedefimiz bu sezon Süper Ligi en güzel yerde bitirmek. Türkiye Kupası'nda da kupayı almak istiyoruz. UEFA Avrupa Ligi'nde de guruplara kalma hedefimiz var. İnşallah bu hedeflere hep birlikte taraftarımızla, camiamızla, yönetimimizle, teknik heyetimizle, futbolcularımızla bir, diri ve güçlü olursak ulaşırız" açıklamasında bulundu.