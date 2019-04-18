Adil Gevrek'ten belediyelere ziyaret

Battalgazi Belediyesi ziyaretinde konuşan Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, “Öncelikle Başkanımıza hayırlı olsun. Kapılarını bizlere açtığı için çok teşekkür ediyoruz. Yeni görevinde başarılar diliyoruz. Allah utandırmasın hem Başkanımızı, hem yeni ekibini. İnşallah hem Battalgazi'mize, hem Malatya'mıza güzel hizmetler vereceğine inanıyoruz. Malatyaspor olarak hem şehrimizi, hem de camiamızı temsil etmeye çalışıyoruz. Tabi bunlarla beraber ilçe ve büyükşehir belediyelerimizin ve diğer STK'lar ile beraber yürütmeye çalışıyoruz. Daha öncede ilçe başkanımız her zaman maçlarımıza gelip, gidiyordu, bizlerle beraberdi. Bundan sonrada Battalgazi Belediye Başkanlığı'nda hem Battalgazi'ye, hem de Malatya'ya güzel hizmetler vereceklerine inanıyoruz. Biz de Malatyaspor olarak şehrimizin marka değerini artırmak için gayret gösteriyoruz. Bunu yaparken de hep birlikte takımımızı buraya getirdik. Bundan sonrada hep beraber istişareler yaparak Evkur Yeni Malatyaspor'umuzu daha iyi yerlere taşıyacağımıza inanıyoruz” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise, Evkur Yeni Malatyaspor'un Malatya'nın ortak değeri olduğunu belirterek, “Dünyanın kutuplaştığı, tefrikaya ulaştığı bir dönemde, insanların ortak paydalar üzerinde uzlaşı sağlaması adına bu değerleri ortaya koymamız gerektiğine inanıyorum. Bu ortak değerlerden bir tanesi de futbol. Türkiye'mizde en revaçta olan spor türü. Malatya'mızda da bu ortak paydamızı geliştirmek, Malatya'mızı bu bağlamda insanları bir araya getirmek, insanları uzlaşı düzlemine çekme adına Malatyaspor'umuz bizim ortak paydamız. Bu ortak paydamıza sahip çıkmamız gerektiği düşüncesindeyim” şeklinde konuştu.

Başkan Gevrek ve yönetimi daha sonra Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çınar, “Süper Lig ve Türkiye Kupasında yoluna emin adımlarla devam eden Evkur Yeni Malatyaspor'umuz her zaman ifade ettiğimiz gibi hepimizin göz bebeği, ortak sevdasıdır. Hepimize düşen görev; takımımızı sonuna kadar desteklemek ve oynayacağı maçlarda yanında olmaktır. Yeşilyurt Belediyesi olarak kentimizin gururu Evkur Yeni Malatyaspor'umuzun her zaman yanında olduk, bundan sonrada imkanlarımız ölçüsünde desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Trabzonspor maçı başta olmak üzere önümüzdeki hafta kendi sahamızda oynayacağımız Türkiye Kupasındaki Galatasaray karşılaşması için başarılar diliyorum. Evkur Yeni Malatyaspor'umuz inşallah tüm hemşerilerimizin destekleriyle Türkiye Kupasında finale yükselip, alacağı güzel neticelerle kupayı Malatya'ya getirecektir. Kulüp Yönetimimize, teknik heyetimize ve futbolcularımıza bizler sonuna kadar inanıyoruz” diye konuştu.