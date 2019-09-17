Adis Jahovic'ten 8 maçta 6 gol

Btc Turk Yeni Malatyaspor’un sezon başı Konyaspor’dan transfer ettiği Adis Jahovic attığı gollerle takımına önemli katkılar sunuyor.
Btc Turk Yeni Malatyaspor'un sezon başı Konyaspor'dan transfer ettiği Adis Jahovic attığı gollerle takımına önemli katkılar sunuyor.
Başarılı futbolcu Süper Lig ve Avrupa'da forma giydiği 8 karşılaşmada 6 gol kaydederek beklentileri boşa çıkarmadı. 32 yaşındaki Makedon futbolcu ligin 4. haftasında deplasmandaki Ankaragücü maçında perdeyi açan golü kaydederek galibiyette pay sahibi oldu. 4 haftası geride kalan Süper Lig'de toplamda 3 gole ulaşan Jahovic, gol krallığı yarışında da olacağının mesajını verdi.
Jahovic, bu sezonki resmi müsabakalarda ise toplam 6 gole imza attı. Golcü futbolcu UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Olimpija ile oynanan maçlarda 2 kez ağları sarsarken, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki Partizan maçında ise 1 kez gol atma başarısı gösterdi.
Attığı gollerde fırsatçılığını ön plana çıkaran Jahovic ligde ise Başakşehir, A.Alanyaspor ve Ankaragücü ağlarına 1'er gol göndererek zorlu müsabakaları boş geçmedi.