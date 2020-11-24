Adli Tıp Caddesi prestijli bir görünüme kavuştu

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Adli Tıp Caddesi'nde devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgiler aldı. Başkan Gürkan, Adli Tıp Caddesi'nde yapılan çalışmalarla trafik seyrinin daha nitelikli, daha konforlu ve daha güvenli hale geldiğini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi Yol ve Alt Yapı Koordinasyon Daire Başkanlığı tarafından Adli Tıp caddesinde yapılan yol yapım çalışmaları devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, çalışmaların yapıldığı yerde incelemelerde bulunarak, ilgililerden bilgiler aldı. Başkan Gürkan'a inceleme gezisinde Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları, ilgili şube müdürleri ve mahalle muhtarları eşlik etti. Adli Tıp Caddesi'nde yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler veren Yol ve Alt Yapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Mert, çevreyolunun altı diye tabir edilen bölgeye güzel bir caddeyi daha kazandırdıklarını belirtti. Mert, “Adli Tıp Caddesi'nin tamamen yenilenmesini gerçekleştirdik. Kaldırım, bisiklet yolu, bakım ve onarımla beraber yaklaşık 1.5 Km'lik kısmı tamamlanmak üzere. Çevreyolunun altında güzel bir caddemizi daha tamamlamış olduk. Yeşiltepe bölgemize hayırlı olsun” dedi.

Yol çalışmasının yapıldığı alanda açıklamalarda bulunan Seyran Mahalle Muhtarı Zihni Dönmez de, Adli Tıp Caddesi'nin alt yapı ve üst yapısının Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın el atmasıyla prestijli bir caddeye kavuştuğunu söyledi. Muhtar Dönmez yapılan çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Hoca Ahmet Yesevi Mahalle Muhtarı Orhan Ünalır ise Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın geçmişten gelen kırık olan ve dökülen yerleri toparlayarak ortaya güzel eserler çıkardığını belirtti. Muhtar Ünalır, “Hoca Ahmet Yesevi mahallemiz ve Adli Tıp caddemizde bulunan 144 dairemiz adına başkanımıza ve emeği geçen daire başkanlarımıza teşekkür ederim Allah razı olsun” diye konuştu.

Yeşilyurt Muhtarlar Derneği Başkanı ve Atatürk Mahalle Muhtarı Süleyman Şahbaz da yapılan çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür ederek şunları söyledi: “Büyükşehir Belediye Başkanımızın Battalgazi Belediye Başkanlığı döneminden itibaren yapmış olduğu çalışmalara biz muhtarlar olarak şahidiz. Çevre yolunun altında kalan ve yaklaşık yüzde elli

yükümüzü hafifleten Ana Yurt caddemiz kısa zaman içerisinde faaliyete geçti. Başkanımız aynı şekilde Adli Tıp caddemizde yenilenen yolumuzu faaliyete geçirdi. Yolumuzun mahallemize, bölgemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sayın Selahattin Başkanımızın çalışmalarından dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum.”

Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şubesi Başkan Yardımcısı ve Gazi Mahalle Muhtarı Hüseyin Başıbüyük ise konuşmasında, “Malatya'da değil Türkiye'de örnek belediye başkanı olduğunuzu çok iyi biliyoruz. Yeşiltepe'ye vermiş olduğunuz hizmetlerin hepsini görüyoruz. Şahsım ve derneğim adına teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum” dedi.

Çevreyolu altı diye diye tabir edilen bölgede yapılan hizmetlerle ihmal edilmişliğin önüne geçileceğini ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Çevreyolu hadisesi Malatya'mızda söylem noktasında hep öne çıkmıştı. Hem burada yaşayanlar hem de siyasi söylem olarak ihmal edildiği ifade edilmişti. Özellikle bizler gerek Battalgazi Belediye Başkanlığı sürecimizde, gerek Büyükşehir Belediye Başkanlığı sürecimizde çevreyolu ile ilgili bu tür istismarların veya insanların kenara dışlanmışlığın önlenmesi noktasında biz Battalgazi Belediye Başkanıyken Devlet Su İşleri'nin merkez ve gelişme arteri olması noktasında DSİ binasını çevreyolunun altına yaptık. Adliye Sarayı'nın çevreyolu altına yapılması için gerekli girişimlerde bulunduk. Lisanslı Depo'nun yine yapılması noktasında çalışmalarımız son aşamaya geldi. İnşallah Ocak ayından sonraki süreçte faaliyete girecek. Diğer taraftan Buğday Pazarı'nın, Fidancılar Sitesi'nin, Şire Pazarı'nın bölgemize yapılması için çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Diğer taraftan Kuzey Kuşak Yolu yıllardan beri söylenip bir türlü aşama kaydedemeyen o yolla ilgili kamulaştırma çalışmaları, enkaz bedelleri ve diğer müştemilatlarının ödenmesi ile ilgili çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. İnşallah 2021 yılı veya 2022 yılının ortalarında Kuzey Kuşak Yolu'nun bitirilmesi planlandı. Diğer taraftan da Kuzey Çevreyolu ile ilgili gerek milletvekillerimizle gerek ilgili bakanlıklarla diyalog içerisine girerek kamulaştırma, enkaz bedellerinin ödenmesi ve yolun alt yapısıyla ilgili menfez, sanat yapılarının yapılması noktasındaki yoğun çalışmalarımız devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız, Malatya ziyaretlerinde ifade ettiği 2022 yılında Kuzey Çevreyolunun bitirilmesi noktasında gerekli talimatları verdiler. Adli Tıp caddemizin ilgili daire başkanlığımız tarafından yapılmış olması ve son aşamaya gelmesi, buraya bir güzellik katmış olması, trafik seyrinin özellikle daha nitelikli, daha konforlu ve daha güvenli hale gelmesi noktasında yapmış olunan çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Diğer taraftan kavşak düzenlemesiyle ilgili Park ve Bahçeler Daire Başkanlığımız bir çalışma içerisinde. Bisiklet yolları, kaldırım, ana asfalt ve yol işaretlemeleriyle ilgili Ulaşım Daire Başkanlığımızda bu konuda yoğun bir çalışma içerisinde. Bu çalışmalarımızın memleketimize, Malatya'mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.