Adres sorma bahanesiyle gelip silahla ateş açtı

Malatya'da bir oto bakım servisine adres sorma bahanesiyle gelen zanlı silahla ateş açtığı husumetlisini bacağından yaraladı.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tornacılar sokak içerisinde bulunan bir oto bakım servisine adres sorma bahanesiyle gelen H.Y. (31) husumetlisi olduğu ileri sürülen müşteri İ.İ.'ye (27) silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu sağ bacağına isabet alan İ.İ. yaralanırken, H.Y. bölgeden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği olayda yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayın şüphelisini yakalamak için başlatmış olduğu çalışmalar sürüyor.