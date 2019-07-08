İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

AFAD'dan tahliye ve kurtarma eğitimi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Malatya öğretmen evinde tahliye ve kurtarma semineri verildi.


Seminerde konuşan İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Daire Başkanı Abdulhamit Karataş, “AFAD Başkanlığı ile işbirliği içerisinde hareket ederek 6 bölgede 60 kişiyle 360 tane kişiyi afet ve acil durumlarda tahliye ve kurtarma üzerine uzmanlaştırma üzerine çalışma yapıyoruz. Bu çalışmanın sahaya yayılımı sonucunda Eğitim ve öğretim kurumlarına yayılacak. Malatya'nın örnek çalışmalarını gördüğümüz için buranın uygun bir saha olduğunu düşündük” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.