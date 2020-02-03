Afet değerlendirme toplantısı yapıldı

Malatya'da, afet koordinasyon ve değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Vali Aydın Baruş başkanlığında, valilik toplantı salonunda deprem koordinasyon ve değerlendirme toplantısı yapılarak, 24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ Sivrice merkezli 6.8 şiddetindeki depremin en fazla hissedildiği Malatya'daki durum ele alındı. Yaşanan depremin vatandaşlar üzerindeki etkilerinin en aza indirgenmesi amacıyla bugüne kadar yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, bundan sonraki süreçte yapılması gereken iş ve işlemler planlandı.

Tüm kurum ve kuruluşların üzerine düşen sorumlulukların konuşulduğu toplantıya, Vali Yardımcıları, 2. Ordu Komutanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı yetkilileri ile tüm kamu kurum ve kuruluşların yetkilileri katıldı.