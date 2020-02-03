İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Afet değerlendirme toplantısı yapıldı

Malatya’da, afet koordinasyon ve değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Malatya'da, afet koordinasyon ve değerlendirme toplantısı düzenlendi.


Vali Aydın Baruş başkanlığında, valilik toplantı salonunda deprem koordinasyon ve değerlendirme toplantısı yapılarak, 24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ Sivrice merkezli 6.8 şiddetindeki depremin en fazla hissedildiği Malatya'daki durum ele alındı. Yaşanan depremin vatandaşlar üzerindeki etkilerinin en aza indirgenmesi amacıyla bugüne kadar yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, bundan sonraki süreçte yapılması gereken iş ve işlemler planlandı.


Tüm kurum ve kuruluşların üzerine düşen sorumlulukların konuşulduğu toplantıya, Vali Yardımcıları, 2. Ordu Komutanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı yetkilileri ile tüm kamu kurum ve kuruluşların yetkilileri katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.