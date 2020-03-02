Afyon'da çalındı Malatya'da bulundu

Afyonkarahisar'da çalınan bir motosikleti satış için internetten ilan veren şahıs, Malatya'da yakalarak gözaltına alındı.

Afyonkarahisar ili Emirdağ Polis Merkezi Amirliğine, 28 Şubat 2020 günü müracaat eden A.K. isimli şahıs evinin garajında bulunan, yaklaşık değeri 15 bin TL olan 2011 model motosikletinin 20 gün önce çalındığını bildirdi. Konuyla ilgili çalışma başlatılırken Malatya Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda ise motosikletin bir internet sitesinde Malatya'da satışa çıkartıldığı tespit edildi. Şüpheli şahsın kimlik ve adres bilgilerini belirleyen ekipler, şüphelinin ikametinde yapılan incelemede bulunan motosikletin, Afyondan çalınan motor olduğu anlaşıldı.

Şahsı gözaltına alan ekipler, motosiklete ise sahibine teslim etmek üzere el koydu.