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Ağaçları devirip karşı şeride geçti: 1 yaralı

Malatya’da kontrolden çıkan otomobilin ağaçlara çarpıp karşı şeride geçmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Malatya'da kontrolden çıkan otomobilin ağaçlara çarpıp karşı şeride geçmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, Çevre Yolu -Battalgazi Kavşağı alt geçit içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametinden Malatya istikametine seyir halinde olan M.T. idaresindeki 06 BE 1790 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarptı. Savrulan otomobil refüj üzerindeki ağaçları devire devire yaklaşık 100 metre ilerledikten sonra karşı şeride geçerek durabildi.


Kazada yaralanan sürücü M.T. Turgut Özal Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle trafik akışının bir süre kontrollü sağlandığı alt geçitte kazaya karışan aracın çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından trafik normale dönerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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