Ağıla giren kurt sürüsü 200 küçükbaş hayvanı telef etti

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde ağıla giren kurt sürüsü 200'e yakın küçükbaş hayvanı telef etti.

Olay, Yazıhan ilçesine bağlı Alican Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, bölgede küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Öner Şahin'e ait ağıllara gecenin ilerleyen saatlerinde kurt sürüsü girdi. Ağıllarda bulunan küçükbaş hayvanlara saldıran kurt sürüsü, 200'e yakın hayvanı telef etti. Gelen sesler üzere ağılı kontrole giden Şahin korkunç manzara ile karşılaştı. 200'e yakın hayvanının telef olduğunu belirleyen Öner Şahin, yetkililerden yardım beklediklerini söyledi.

Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk'ün de bölgeye giderek bilgi aldığı olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.