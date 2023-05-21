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Ağır hasarlı binanın yıkımını film gibi izlediler

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Malatya’da ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürüyor. Kentin işlek noktası İnönü Caddesi üzerinde yıkımına başlanan 7 katlı bir binadaki çalışmaları film izler gibi izleyen vatandaşlar dikkat çekti.


6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük depremin vurduğu Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürüyor. Evlerin yanı sıra binlerce iş yerinin de etkilendiği depremlerde kentin en işlek noktası olan İnönü Caddesi üzerinde öğle saatlerinde 7 katlı ağır hasarlı bir iş merkezinin yıkımına başlanırken, cadde çift taraflı trafiğe kapatıldı.


Geniş güvenlik önlemleri altında yıkımına başlanan binadaki çalışmaları ise film izler gibi izleyenler dikkat çekti.

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