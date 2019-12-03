İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ağız ve Diş Sağlığı Taraması yapıldı

Malatya’da TOKİ sakinlerine Ağız ve Diş Sağlığı Taraması yapıldı.

Malatya'da TOKİ sakinlerine Ağız ve Diş Sağlığı Taraması yapıldı.


Yeşilyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri tarafından, TOKİ Emlak Yönetim A.Ş. Müdürlüğü işbirliği ile Yavuz Selim Mahallesindeki TOKİ 441 Konutlarında yaşayan vatandaşlara yönelik iki gün süreyle Ağız ve Diş Sağlığı Taraması etkinliği gerçekleştirildi.


Taraması yapılan vatandaşlara gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeler yapılıp, broşür dağıtılarak, diş fırçası ve macunu hediye edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.