Malatya'da TOKİ sakinlerine Ağız ve Diş Sağlığı Taraması yapıldı.

Yeşilyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri tarafından, TOKİ Emlak Yönetim A.Ş. Müdürlüğü işbirliği ile Yavuz Selim Mahallesindeki TOKİ 441 Konutlarında yaşayan vatandaşlara yönelik iki gün süreyle Ağız ve Diş Sağlığı Taraması etkinliği gerçekleştirildi.

Taraması yapılan vatandaşlara gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeler yapılıp, broşür dağıtılarak, diş fırçası ve macunu hediye edildi.