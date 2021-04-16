Ağrılar akupuntur ile tedavi ediliyor

Dr. Alaadin Polat, Akupunktur tedavisinin genelde kas, kemik ve migren ağrısı yaşayanlara uygulandığını söyledi.

İnönü Üniversitesi tarafından “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi, Akupunktur ve Hipnoz” e semineri düzenlendi. Çevrim içi yapılan seminere konuşmacı olarak Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alaadin Polat katıldı. Dekan Polat, geleneksel tıp uygulamaları olan akupunktur ve hipnoz yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Prof. Dr. Polat, alternatif tıp yöntemlerinden, “akupunktur ve hipnoz'un etkileri” ile ilgili açıklamada bulunarak, “Geleneksel ve tamamlayıcı tıp, fiziksel ve ruhsal hastalıklardan korunma, bunlara tanı koyma, iyileştirme ve tedavi etme, farklı kültürlere özgü teori inanç ve tecrübelere dayalı bilgi beceri ve uygulamaların bütününe denir. Akupunktur, iğne anlamına gelen ‘acus' ve batırmak anlamındaki ‘punctio' kelimelerinin bir araya getirilmesiyle oluşmuştur. İğne, lazer ışınları, elektrik simülasyonu, manyetik topçular termik simülasyon, ses veya elektriğin manyetik titreşimlerle vücutta bulunan özel noktaların uyanması suretiyle yapılan bir tedavi yöntemidir. Kas, kemik ve migren ağrısı yaşayanlara genelde uygulanır” ifadelerini kullandı.

“Hipnoz genellikle ameliyat öncesi kullanılır”

Sözlerinin devamında hipnozun tanımını yapan Polat, “Hipnoz, telkin yoluyla bir kişinin bilinç ve farkındalığı vücut, hisler, duygular, düşünceler hafıza ve davranışlarında değişiklik elde etmek üzere tasarlanmış veya bu sonucu ortaya çıkaran işlem denir. Hipnoz, sertifika sahibi tabipler, tabip gözetiminde klinik psikolog ve psikolojinin tıbbi uygulamalarına ait yetki belgesine sahip psikologlar yapabilir. Tabii bunlar, hekim gözetiminde uygulanır” şeklinde konuştu.

Polat, hipnozun da hastalığı ortadan kaldırmak için değil, genellikle ameliyat öncesi hastadaki huysuzluk, iç sıkıntısı gibi durumlarda kullanıldığını ifade etti. Polat, “Bunun dışında hipnoz, alkol ve sigara bağımlılığı tedavisinde, obezite, uyku bozuklukları, anskiyete bozuklukları gibi rahatsızlıklarda kullanılmaktadır” diye konuştu.

Polat, usulsüz ve bilgisizce yapılan uygulamaların önüne geçmek amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de bu konu hakkında yönetmelik yayımlandığını belirtti.