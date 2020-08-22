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Ahır çöktü hayvanlar kurtarıldı

Malatya’da büyükbaş hayvanların bulunduğu bir ahırın çatısı bilinmeyen bir nedenle çöktü.

Malatya'da büyükbaş hayvanların bulunduğu bir ahırın çatısı bilinmeyen bir nedenle çöktü. İtfaiye ekipleri çöken ahırın çatısının altında kalan 3 ineği kurtardı.


Olay, Malatya'nın Battalgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Büyükbaş hayvanların bulunduğu bir ahırın çatısı bilinmeyen bir nedenle çöktü. Ahırda bulunan 3 büyükbaş hayvan ise Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma birimi tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.


Çatının çöküş nedeni konusunda inceleme sürüyor.

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