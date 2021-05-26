İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ahır yangınında bir hayvan telef oldu

Malatya’nın Darende ilçesinde bir ahırda çıkan yangında içeride bulunan bir inek telef oldu.

Malatya'nın Darende ilçesinde bir ahırda çıkan yangında içeride bulunan bir inek telef oldu.


Edinilen bilgiye göre yangın, Darende İlçesi Darıca Mahallesi'nde Zeynel Genç'e ait ahırda meydana geldi. Ahır yangınına Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Darende ilçesi itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek söndürüldü. Yangın sonucu ahir da bir inek telef oldu.


Henüz nedeni bilinmeyen yangınla ilgili tahkikatın sürdüğü öğrenildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.