Ahırda korkutan yangın

Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki ahırda çıkan yangında 2 inek telef olurken ahır kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre yangın, gece saatlerinde Savaklı Mahallesinde Feyzullah Akkurt'a ait ahırda meydana geldi. Yangın mahalle sakinlerinin yardımıyla İtfaiye ekipleri tarafından kısa söndürüldü. Yangında, 2 inek telef olurken 10 ton saman ve 5 ton yonca yandı.

Jandarma ekiplerinin yangınla ilgili inceleme çalışmaları devam ediyor.