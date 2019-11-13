İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ahmet Kaya memleketi Malatya'da anılacak

Ahmet Kaya 19.

ölüm yıl dönümünde Malatya'da Arguvan Belediyesi tarafından düzenlenecek bir etkinlikle anılacak.


Arguvan Belediyesinden alınan bilgilere göre 16 Kasım 2019 Cumartesi günü Malatya'da Kapalı Spor Salonunda Ahmet Kaya'yı anma etkinliği düzenlenecek. Akşam 19.00'da başlayacak olan etkinlikte sahne alacak Nurcan Selçuk ve Eymen, Ahmet Kaya'nın unutulmaz eserlerini seslendirecek.


Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, Malatya'nın değerlerini unutmadığını ifade ederek merhum Ahmet Kaya'nın memleketinde anılacağını söyledi. Kızıldaş, anma gecesine tüm Malatyalıları davet etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.