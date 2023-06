Ahmet Kekeç Semt Kütüphanesi sınavlar öncesi yoğun ilgi görüyor

İki yıl önce gençlerin ders çalışması ve kitap okumasına imkan oluşturmak için Battalgazi'ye kazandırılan Ahmet Kekeç Semt Kütüphanesi açıldığı günden bu güne kadar 49 bin kişi tarafından kullanıldı.

Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavları öncesinde yoğun ilgi gören kütüphaneden faydalanan öğrenciler sessiz bir ortamda, her türlü imkânın sağlandığı, ders çalışıp kitap okuyabildiği kütüphaneyi ilçeye kazandıran Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e teşekkür etti.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in talimatlarıyla 2020 yılında imzalanan protokol çerçevesinde yapımına başlanılan ve kısa bir süre içinde tamamlanan 2 katlı Semt Kütüphanesi, modern yapısıyla ders çalışmak isteyen öğrencilere ve kitap okumak isteyenlere ferah bir ortam sunuyor. Gençlerin sessiz ortamda kitap okuyup ufkunu geliştirebilmeleri, ders çalışabilecekleri, hayati nitelikteki sınavlara hazırlanması için hayata geçirilen kütüphaneden bugüne kadar 49 bin kişi faydalandı. Kütüphanenin imkanlarından faydalanan öğrenciler Başkan Güder'e teşekkür etti.

Asrın felaketi sonrasında yeniden açılan kütüphane Battalgazi'de yaşayan her yaştan vatandaşa hitap ediyor. Merkez Beydağı Mahallesine kazandırılan Ahmet Kekeç Semt Kütüphanesinde günün her saati zaman geçiren öğrenciler ve kitapseverlerden tam not alırken özellikle sınav dönemlerinde yoğun ilgi görüyor. 17 Haziran'da yapılacak olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 18 Haziran'da yapılacak olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavları öncesinde öğrenciler kütüphanedeki zengin kaynaklardan faydalanırken sağlanan imkanlar sayesinde istediği bilgiye kolay bir şekilde ulaşabiliyor.

“Kütüphanede ders çalışmak çok faydalı oluyor”

Kütüphanede ders çalışarak sınava hazırlanan Zeynep Yağmur isimli genç, “Ben üniversiteye hazırlanıyorum. Deprem olunca kütüphanemiz vatandaşlarımız için tahsis edilmişti. O dönem ders çalışırken bayağı zorlandım. Sonra yeniden açıldı ve ben çok mutlu oldum. İnternet var, klimamız var, çok memnunum. Hazırlık dönemimi burada geçirdim. Çok faydalı ve yararlı oluyor burada çalışmak. Ben ve arkadaşlarım gelip, sabahtan akşama kadar istediğimiz gibi çalışabiliyoruz. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder'e bu imkanları bize sağladığı için çok teşekkür ediyoruz. Yaptığı her şey için minnettarız.” dedi. Kütüphaneden sürekli faydalandığını, hakimlik sınavına hazırlandığını ifade eden Nilay Tuğçe Usta isimli öğrenci ise “Birkaç haftadır burada hakimlik sınavına hazırlanıyorum. Sakin, sessiz bir ortam var burada. Çok güzel bir yer. Çevredeki imkanlar yeterli. Daha önce küçük bir kütüphane vardı orada çalışıyordum. Orada imkanlar biraz daha kısıtlı olduğu için arkadaşlarımızla buraya gelmeye başladık. Sınırsız internet var derslerimizi rahat bir şekilde dinleyebiliyorum. Güzel bir kütüphane kullanmak isteyen, sınavlara hazırlanan arkadaşlarımızı bu güzel ortama bekliyoruz. Yapılan kütüphane için Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder'e teşekkür ederiz.” şeklinde konuştu.